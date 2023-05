Il “diavolo di sabbia” irrompe nel campo da baseball, l’arbitro salva il bambino

Il ‘dust devil’ ha investito in pieno il giovane ricevitore che, colto di sorpresa, faceva fatica a togliersi dal vortice. Pronto l’intervento dell’arbitro che è riuscito a liberare il bambino dalle grinfie del “diavolo di sabbia”.

Quello che ha colpito durante la partita partita tra i Ponte Vedra Sharks e i Fort Caroline Athletic Assoc. Indians in Florida con una folata repentina in una giornata di tempo tranquillo è un fenomeno meteorologico tipico dei territori desertici e secchi che, pur non avendo nulla a che fare con le trombe d'aria, è comunque dovuto a correnti convettive di dimensioni molto contenute.