La contraerea ucraina abbatte un drone (ucraino)

Succede anche questo.

Le forze armate ucraina hanno distrutto con la contraerea uno dei loro stessi droni, che era fuori controllo sui cieli della capitale Kiev - probabilmente per un guasto tecnico. Il video coglie proprio l'attimo in cui un razzo lanciato da terra colpisce il drone ribelle, che esplode e ricade a terra in una palla di fuoco.

Così recita il comunicato ufficiale diffuso via Telegram:

“Il 4 maggio verso le ore 20 si è perso il controllo di un drone Baykartar TV2, nel corso di un lancio programmato sulla regione di Kiev. Poiché il volo incontrollato del drone avrebbe potuto causare conseguenze indesiderabili, si è deciso di usare i gruppi di contraerea mobile - che hanno distrutto il bersaglio”.