Amore, cucina e un pick-up fuori controllo

Loveland, Ohio, conta circa 11mila abitanti ed è un paesino molto tranquillo.



Era molto tranquilla anche la giornata primaverile nel patio del Paxton's Grill, un ristorantino in centro, prima che arrivasse un certo Tobie Ramsey, 25 anni: non a piedi, non per pranzare, ma al volante di un pickup Toyota decisamente fuori controllo.

Il video della telecamera di sicurezza dice tutto.

Ramsey sale sul marciapiede, investe il patio del ristorante, sfascia tutto, poi fugge senza fermarsi. Ma viene arrestato poco dopo dalla polizia.



Il vero miracolo è che nessuno si è fatto male, o quasi.

Fateci caso: una coppia seduta sulla sinistra resta impietrita, congelata dallo shock. Tre persone che erano sulla traiettoria del mezzo hanno subito ferite molto lievi, dice il rapporto della polizia - e anche il cane che si vede nel video se l'è cavata con un grande spavento.



Ora il giovane e poco accorto guidatore è accusato di tre reati: guida pericolosa, fuga dal luogo dell'incidente, procurato panico.

Di fronte al giudice, si è dichiarato “non colpevole”. Per qualche motivo il magistrato non gli ha creduto, ha fissato una cauzione di 250mila dollari e gli ha ingiunto di non guidare.