Ja Morant ci ricasca: il giocatore NBA con la pistola in mano in un video su Instagram

I Memphis Grizzlies hanno sospeso la guardia Ja Morant da tutte le attività della squadra domenica dopo che è emerso un video sui social media che mostrava il due volte All-Star con in mano quella che sembrava essere una pistola.

L'annuncio arriva circa due mesi dopo un incidente simile che ha visto Morant sospeso per otto partite quando è apparso in un video in live streaming su Instagram con in mano un'arma da fuoco in una discoteca.



Non è chiaro quanto durerà la sospensione. I Grizzlies, che sono stati eliminati dal turno di apertura dei playoff NBA dai Los Angeles Lakers, hanno detto che la mossa disciplinare era in attesa di revisione del campionato.

"Siamo a conoscenza del post sui social media che coinvolge Ja Morant e stiamo raccogliendo ulteriori informazioni", ha dichiarato il portavoce della NBA Mike Bass in una dichiarazione fornita a Reuters. Reuters non è stato immediatamente in grado di raggiungere Morant.