Il lampo verde di una meteora illumina il cielo australiano - Video

Sabato sera una spettacolare meteora ha illuminato il cielo del nord-est in Australia. Il bagliore verdastro è stato avvistato in tutto il Queensland ed è stato catturato da dash cam a bordo di automobili e telecamere di sorveglianza.

Impressionante la sequenza registrata sulle videocamere dell’aeroporto di Cairns: ”Abbiamo assistito a un'attività incredibile nei nostri cieli!"

Centinaia di persone hanno condiviso i video sui social media.

Uno dei più diffusi è quello di Mark Agius che ha ripreso la palla di fuoco con la telecamera di sicurezza installata sul tetto della sua casa in un sobborgo della città di Townsville.

"È strano, sembra un'alba", è stata la prima reazione del signor Agius. Ma erano le 21 e 30 di sabato. "Poi il cielo si è illuminato: prima bianco, poi verde e quando è scomparso all'orizzonte verso ovest aveva una tonalità giallastra".

Un boato “sconvolgente” secondo i testimoni, come riferisce il sito di BBC News.

Secondo Brad Tucker, astrofisico dell'Australian National University, sentito da ABC News, la meteora aveva dimensioni comprese tra mezzo metro e un metro e viaggiava tra i centomila e i centocinquantamila chilometri all'ora.

Dopo l’evento di sabato, nel Queensland è scattata la caccia al meteorite da parte di cittadini scienziati e collezionisti che stanno cercando di individuare il luogo in cui possa essere caduto. Gli indizi puntano verso la cittadina di Croydon, sul golfo di Carpentaria.

Il professor Phil Bland della School of Earth and Planetary Sciences della Curtin University ha detto che il boato avvertito dai residenti indica che il meteorite potrebbe essere caduto vicino alla città ma “nella maggior parte dei casi l'oggetto si incenerisce e non atterra nulla”.