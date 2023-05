Il mega-parco solare cinese per la svolta green: 600 chilometri quadrati per 16 gigawatt

Nel remoto deserto di Kubuqi, in Mongolia, la Cina sta costruendo uno degli impianti fotovoltaici più grandi del pianeta. Un importante passo in direzione della transizione verso l'energia pulita, ma la strada è ancora lunga.

Nel parco solare Dalat un tappeto di pannelli solari si estende a perdita d'occhio. Quando terminato l'impianto coprirà 600 chilometri quadrati, per un investimento di 10 miliardi di euro, e sarà in grado di generare fino a 16 gigawatt di elettricità. In tre anni la Cina potrebbe così tagliare le emissioni di CO2 per 16 milioni di tonnellate l'anno, l'equivalente di 3,5 milioni di auto in meno nelle strade.

In Cina solo un quarto dei consumi di energia è prodotta da fonti rinnovabili, mentre il 56% proviene dalle centrali a carbone.