Il militare ucraino racconta in italiano: "A Bakhmut nessuno vuole arrendersi"

Il soldato ucraino "Tim", che ha vissuto a Varese, racconta in italiano il fronte di Bakhmut all'inviato del Gr1 Marco Barbonaglia. “Siamo tutti a Bakhmut, spacchiamo tutto - afferma - loro hanno paura, corrono, noi stiamo fermi anche quando contrattaccano, abbiamo preso posizioni. Siamo stati due ore in una situazione difficile, abbiamo difeso una collinetta in quattro, i russi sparavano da tutte le parti, ma nessuno ha avuto paura. In questa battaglia, purtroppo i russi hanno ammazzato un nostro amico, Ernesto, persona bravissima. Ma nessuno ha pensato neanche un secondo di arrendersi”. Chiede Barbonaglia: Riprendete Bakhmut? "Riprenderemo tutta l'Ucraina - è la risposta - Io spero che i russi abbiano ancora un po' di cervello per arrendersi, sennò ammazziamo tutti. Addosso ai soldati russi morti troviamo le foto di mogli e bambini... avete una famiglia, perché venite qua?"