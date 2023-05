Il missile finisce sull'insalata nel cortile di casa: fumo e cratere a Kiev, il raid nella notte

Un missile conficcato nel giardino, del cortile di una abitazione a Kiev. Il video, diffuso sui social ucraini, dopo i raid notturni russi sul paese,

la maggior parte dei quali tuttavia, sono stati respinti dalla contraerea.

L'attacco notturno

Nella notte tra l'8 e il 9 maggio, le truppe russe hanno lanciato 25 missili da crociera Kalibr eKh-101/Kh-555: la difesa aerea ha distrutto 23 missili.

Lo ha reso noto il comandante delle Forze armate ucraine Valeriy Zaluzhny, citato da Ukrinform. "Il nemico ha attaccato il territorio dell'Ucraina con missili da crociera lanciati dal mare e dall'aria. Intorno alle 22,00 dell'8 maggio, il nemico ha lanciato otto missili da crociera Kalibr da portaerei nel Mar Nero, mirando alle regioni orientali del Paese. Tutti e otto sono stati distrutti dalle forze di difesa aerea e dal Comando aereo 'Est'", ha detto Zaluzhny. Alle 04,00 del matino l'esercito di Mosca ha sparato 17 missili da crociera a lancio aereo Kh-101/Kh-555 da aerei strategici, quattro Tu-95ms (dal Mar Caspio).

"Le forze di difesa aerea e i mezzi del Comando aereo 'Centro' hanno distrutto 14 missili da crociera, un altro è stato abbattuto nell'area di responsabilità del Comando aereo 'Sud'. In totale sono stati distrutti 15 missili da crociera Kh-101/Kh-555", ha aggiunto. In totale, ha sottolineato Zaluzhny, durante le due ondate di attacchi all'Ucraina nella notte "gli occupanti hanno lanciato 25 missili da crociera Kalibr e Kh-101/Kh-555.

Ventitré diquesti sono stati distrutti dalle unità di difesa aerea dell'Aeronautica delle Forze Armate dell'Ucraina in collaborazione con i componenti delle Forze di Difesa dell'Ucraina".