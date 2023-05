Il momento degli attacchi missilistici: video delle esplosioni a Kotovsky, periferia di Odessa

Lampi nella notte, a raffica, illuminano a giorno il villaggio di Kotovsky, alla periferia di Odessa, la terza città dell'Ucraina strategica per i traffici nel mar nero. Dai social ucraini la pioggia di missili russi nel distretto del Sud del paese. In totale, sono state udite più di 10 esplosioni in città e nella regione.

Nelle immagini, il momento degli attacchi missilistici: video delle esplosioni.

Questa notte pioggia di missili anche sulla capitale, diverse le deflagrazioni udite, secondo Kiev sono stati "abbattuti tutti gli obiettivi nemici sulla capitale": "Continua la serie di attacchi aereisu Kiev, senza precedenti per potenza, intensità e varietà. Il nono attacco aereo sulla capitale dall'inizio di maggio! Questa volta l'attacco è stato effettuato dai bombardieri strategici Tu-95MS, Tu-160 della regione del Caspio, probabilmente con missili da crociera del tipo X-101/555. Dopo aver lanciato i razzi, il nemico ha schierato i suoi droni da ricognizione sulla capitale.

Secondo le informazioni preliminari, tutti gli obiettivi nemici nello spazio aereo di Kiev sono stati rilevati e distrutti". Lo riferisce su Telegram il capo dell'amministrazione militare della capitale ucraina Serhiy Popko. "I dati definitivi sul numero, il tipo di missili e Uav saranno presto annunciati dall'aeronautica. La caduta di detriti era stata registrata nei distretti Desna e Darnytsia. Il danno maggiore è stato registrato in quest'ultimo: c'è stato un incendio sul territorio della cooperativa di un garage. Il rogo è stato spento. Nel resto dei distretti i detriti possono essere caduti su auto parcheggiate, aree residenziali o aree di parchi forestali. Informazioni sulle vittime non sono ancora state ricevute", ha aggiunto Popko.

Ieri c'era stato black out in 4 regioni dopo le bombe

Ieri quattro regioni ucraine avevano subito blackout dopo i pesanti attacchi russi della sera prima: lo aveva reso noto il ministero dell'Energia del Paese. In particolare, nella regione di Dnipropetrovsk (sud-est) 6.000 famiglie sono rimaste senza elettricità, mentre nel Donetsk una miniera con 30 minatori era stata disconnessa dalla rete elettrica.

"Una delle linee elettriche nella regione di Dnipropetrovsk è stata interrotta a causa delle ostilità - aveva spiegato il ministero - ci sono stati danni che hanno portato alla disconnessione di oltre 6.000 abbonati".

Inoltre, una linea aerea nella regione di Donetsk è stata interrotta a causa dei bombardamenti. "Di conseguenza, una miniera in cui si trovavan opiù di 30 persone è stata disconnessa", ha aggiunto il ministero. Sono state segnalate interruzioni di corrente anche nelle regioni di Odessa e Sumy. Alcune utenze nelle regioni di Donetsk, Zaporizhzhya, Sumy,Kharkiv, Kherson e Chernihiv rimangono senza corrente a causa dei bombardamenti di ieri.