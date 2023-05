Il momento dell'impatto di un drone suicida a Krasnodar, in Russia - Video

Un attacco con due droni armati ha colpito nella mattina di venerdì 26 maggio la città russa di Krasnodar, a est della Crimea e non lontana dalle frontiere con l'Ucraina e la Georgia, rispettivamente a nord e a sud. In video, pubblicato sul popolare canale Telegram russo “Shot”, si vede distintamente uno dei due veivoli automatici entrare nell'inquadratura in alto a sinistra, pochi istanti prima dell'esplosione. L'attacco ha causato danni a edifici residenzali e altre infrastrutture ma non ci sarebbero vittime, ha riferito sul proprio canale Telegram il governatore Veniamin Kondratyev. Negli ultimi mesi la regione di Krasnodar, sul Mar Nero, vicina al confine con l'Ucraina, è stata più volte colpita da droni lanciati dalle forze ucraine, in particoalre sui serbatoi di carburante delle locali raffinerie.