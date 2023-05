Il Papa al Regina Coeli: "La paura blocca, paralizza. Come quella per lo straniero, il diverso"

“La paura blocca, la paura paralizza. E isola: pensiamo alla paura dell’altro, di chi è straniero, di chi è diverso, di chi la pensa in un altro modo. E ci può essere persino la paura di Dio: che mi punisca, che ce l’abbia con me. Se diamo spazio a queste false paure, le porte si chiudono: quelle del cuore, della società, e anche le porte della Chiesa. Dove c’è paura, c’è chiusura. E non va bene”. Lo dice, Papa Francesco, nel corso della recita del Regina Coeli in Piazza San Pietro, a mezzogiorno. In mattinata aveva presieduto la Messa di Pentecoste.

Il Papa ha ricordato anche che lo scorso 22 maggio si è commemorato il centocinquantesimo anniversario della morte “di una delle figure più alte della letteratura, Alessandro Manzoni. Egli attraverso le sue opere è stato cantore delle vittime e degli ultimi. Essi sono sempre sotto la mano protettrice della provvidenza divina” che “consola” e “sono sostenuti anche dalla vicinanza dei pastori fedeli della Chiesa presenti nelle pagine del capolavoro manzoniano”.

Il Pontefice ha anche invitato a “pregare per le popolazioni che vivono al confine tra Myanmar e Bangladesh duramente colpite da un ciclone: più di 800mila persone, oltre ai tanti Rohingya che già vivono in condizioni precarie. Mentre rinnovo a queste popolazioni la mia vicinanza, mi rivolgo ai responsabili perché favoriscano l'accesso degli aiuti umanitari e faccio appello al senso di solidarietà umana e solidarietà ecclesiale per soccorrere questi nostri fratelli e sorelle”.