Il poliziotto più fortunato al mondo abita in Virginia

E' andata bene: il poliziotto se l'è cavata con qualche graffio appena.

Ma solo perché ci hanno messo la mano il caso, la fortuna, la Provvidenza o quel che preferite: questione di millimetri.

Era un pattugliamento di routine come tanti, sulla Fairfax County Parkway, in Virginia: i classici controlli sul traffico.



Ma ciò che si vede nel video girato dalla dashcam, la telecamera a bordo dell'auto della Polizia della Contea, ha davvero il sapore del miracolo. Un'automobile sportiva lanciata ad alta velocità sull'altra corsia perde il controllo, attraversa scivolando la striscia di prato che separa le due corsie, piomba come un proiettile sull'auto fermata dalla pattuglia: e manca per un pelo il poliziotto che stava controllando i documenti.

Il conducente dell'auto senza controllo, una BMW M3, era un diciassettenne. Guidava a ben oltre 190 chilometri orari.

E' stato portato in ospedale con ferite minori e non è in pericolo di vita. Se l'è cavata con un'imputazione per guida pericolosa.

Anche questo è un miracolo.