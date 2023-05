Mion, Ponte Morandi a rischio crollo: "Non ho parlato, tenevo al posto di lavoro"

"Nel 2010 durante una riunione con i consiglieri del CdA, i vertici del gruppo Benetton a cui partecipò anche Gilberto Benetton, emerse che il ponte Morandi aveva un difetto originario di progettazione e non era escluso il rischio crollo" è la testimonianza di Gianni Mion, l'ex numero uno di Edizione, holding della famiglia Benetton. “Chiesi se ci fosse una società esterna che certificasse la sicurezza e l'allora direttore generale di Autostrade, Riccardo Mollo, mi rispose la sicurezza ce la auto-certifichiamo”.

Nel corso della testimonianza l'uomo di fiducia della proprietà ha definito un errore l'acquisto di Spea da parte di Aspi "Il controllore non poteva essere del controllato, avevo la sensazione che nessuno controllasse nulla".



Dura la presa di posizione del Comitato ricordo vittime del ponte Morandi "Mi chiedo come si possa stare zitti quando si hanno tra le mani informazioni di gravità come questa e come certe persone possano dormire sonni tranquilli" ha detto la presidente Egle Possetti "Se fossi stata al suo posto e avessi saputo lo stato delle infrastrutture non sarei stata zitta e avrei fatto il diavolo a quattro e avrei anche fatto in modo che il problema emergesse. Speriamo che qualcuno paghi"..