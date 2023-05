Il potente ciclone Mocha si abbatte sul Myanmar: 6 morti e centinaia di feriti

Lunedì mattina i soccorritori hanno evacuato circa 1.000 persone rimaste bloccate lungo la costa occidentale del Myanmar dove domenica si è abbattuto il ciclone Mocha. Inondata la capitale dello stato di Rakhine dove la marea ha invaso più di 10 quartieri della città allagando i piani terra delle case, mentre i tetti di latta degli edifici venivano strappati dalle raffiche di vento a quasi 210 chilometri orari.

Il bilancio provvisorio è di sei morti e centinaia di feriti. L'impatto del ciclone ha provocato gravi danni e l'interruzione delle comunicazioni.

I feriti, oltre 700, sono tra le circa 20.000 persone che avevano cercato rifugio dai forti venti in edifici e zone più sicure della città di Sittwe, come monasteri, pagode e scuole. Lo ha riferito ad Associated Press un leader dell'Associazione filantropica dei giovani Rakhine di Sittwe che, nel timore di ritorsioni da parte della giunta militare al potere, ha chiesto di rimanere anonimo.