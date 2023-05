Harry dopo l'inseguimento dei paparazzi: "Ho capito cosa è successo a mamma quando è morta"

"Mi sono sentito vicino a capire cosa è successo la notte in cui è morta mia madre", ha confidato ad amici il principe Harry dopo l'inseguimento in cui è stato coinvolto ieri notte a Manhattan quando uno "sciame" di paparazzi ha dato la caccia all'auto su cui viaggiava con la moglie Meghan e la suocera Doria Ragland. Secondo il quotidiano britannico Times, Harry e Meghan hanno avuto paura che l'inseguimento potesse essere loro fatale. Ieri i duchi hanno evitato di tornare nella casa di amici di cui erano ospiti per timore che i paparazzi li inseguissero anche lì.