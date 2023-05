Il Regno Unito invia all'Ucraina missili da 250 km di gittata: ecco il video dimostrativo

La Gran Bretagna ha consegnato missili da crociera a lungo raggio Storm Shadow all'Ucraina in vista della prevista controffensiva. Ne ha dato notizia la Cnn, citando alti funzionari occidentali, secondo i quali questa decisione “è un vero punto di svolta”.

Si tratta di un missile da crociera a lungo raggio con capacità stealth (che permette cioè di diminuire la propria evidenza all'osservazione nemica), sviluppato congiuntamente da Regno Unito e Francia, e viene tipicamente lanciato dall'aria. Con una gittata di oltre 250 chilometri, è appena inferiore alla capacità dei sistemi missilistici tattici dell'esercito di superficie (Atacms), prodotti negli Stati Uniti, che l'Ucraina chiede da tempo ma che l'amministrazione Biden ha finora rifiutato di inviare.

Questi missili permetteranno a Kiev di colpire in profondità il territorio controllato dalla Russia nell'Ucraina orientale. Un funzionario occidentale ha dichiarato all'emittente statunitense che il Regno Unito ha ricevuto garanzie dal governo ucraino che questi missili saranno utilizzati solo all'interno del territorio sovrano ucraino e non in Russia.

"Dobbiamo aiutare l'Ucraina a proteggere le sue città dalle bombe russe e dai droni iraniani", aveva detto il primo ministro britannico Rishi Sunak alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il 18 febbraio, "ed è per questo che il Regno Unito sarà il primo paese a fornire all'Ucraina armi a lungo raggio".

"Siamo molto negativi" su queste consegne, ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, "ciò richiederà una risposta adeguata da parte dei nostri militari, che, naturalmente, da un punto di vista militare, prenderanno le decisioni appropriate", ha aggiunto.

