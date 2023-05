Il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca: "Situazione complessa, i cittadini aiutano anche a nuoto"

''Saranno ancora ore difficili perché le precipitazioni non sono finite e continueranno anche per le prossime 12-24 ore''. Lo ha detto il sindaco di Cesena, Enzo Lattuca, facendo il punto sull'emergenza maltempo. ''Chi vive vicino ai fiumi o a corsi d'acqua non si avvicini e abbandoni scantinati e piani terra ove possibile. Prima di tutto dobbiamo proteggere le nostre vite, questa catastrofe non deve trasformarsi in tragedia''.

Numerose e ancora in corso le operazioni di salvataggio nella zona di Cesena dove è esondato il fiume Savio, tra il Ponte nuovo e il Ponte vecchio. Persone in difficoltà, anche alcuni bambini e anziani bloccati nelle case, sono state raggiunte da personale delle forze dell'ordine e di soccorso ma in alcuni casi anche da semplici cittadini, a nuoto o camminando nell'acqua fino al petto o alle ginocchia. Auto e cortili sono sommersi, così come un supermercato. Al momento non c'è ancora un numero degli evacuati, di sicuro diverse decine.