Un treno merci è deragliato tra le stazioni di Snezhetskaya e Belye Berega, nella regione russa di Bryansk, a causa dell'esplosione su un binario. Lo comunicano le ferrovie russe, citate dai media. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero vittime. Sul posto le squadre di soccorso. Alexander Bogomaz, governatore di Bryansk, ha riferito di "un ordigno esplosivo non identificato, esploso nei pressi della stazione Snezhetskaya".

Video dell'intelligence di Putin che cerca tracce sul luogo del disastro.

Ancora un deflagrazione di un ordigno esplosivo sui binari, con le vetture deragliate in territorio russo, per la seconda volta in sole 24 ore nella stessa regione, Bryansk