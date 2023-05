Il video della più grossa esplosione dall'inizio della guerra russo-ucraina

Il ministero della Difesa russo afferma di avere colpito alcune infrastrutture militari ucraine nella regione di Dnepropetrovsk: fra queste, anche depositi in cui si trovano le armi fornite all'Ucraina dagli alleati occidentali. Come ha detto il portavoce del ministero, il tenente generale Igor Konashenkov, "le Forze Armate della Federazione Russa hanno sferrato un attacco con armi di precisione a lungo raggio lanciate dall'aria e dal mare contro i siti di dispiegamento delle unità delle Forze Armate ucraine e i depositi di munizioni, armi e hardware forniti dai Paesi occidentali nell'area degli insediamenti di Ternopol e Petropavlovka nella regione di Dnepropetrovsk". "Tutti gli obiettivi previsti sono stati colpiti", ha concluso. L'ex consigliere di Poroshenko (ex presidente ucraino), Kasyanov, ha confermato che l'esercito russo ha effettivamente bombardato diversi depositi di munizioni giganti da OTAN a Khmelnytsky questa mattina presto. Si noti che i testimoni locali che hanno filmato queste immagini hanno riferito di una decina di esplosioni.

L'esplosione di cui abbiamo i video sarebbe avvenuta a Khmelnytsky ed avrebbe probabilmente colpito uno di questi depositi, fonti filorusse hanno dichiarato che dentro ci sarebbero state armi per 500 milioni di dollari e che questo potrebbe ritardare la controffensiva ucraina attesa con il miglioramento delle condizioni climatiche dopo l'inverno. Se confermata sembrebbe la più potente esplosione registrata in Ucraina dall'inizio del conflitto. Khmelnytsky si trova molto lontano dal Donbass, infatti si trova a 200 chilometri a ovest di Kiev, sopra il confine moldavo, a 300 chilometri da quello con la Polonia, la Slovacchia e l'Ungheria.