Il video di Paolantoni che mantiene la promessa e gira nudo per Napoli per festeggiare lo scudetto

Francesco Paolantoni lo aveva promesso in una puntata de “Le Iene” in cui si chiedeva ad alcuni personaggi dello spettacolo napoletani cosa erano disposti a fare per lo scudetto. Il comico aveva dettto: “Se il Napoli vince lo scudetto, giro in strada nudo mangiando pasta e patate” e così oggi ha mantenuto la promessa girando per il lungomare di Napoli vestito solo di una pentola e della sciarpa della squadra partenopea. Impossibile non ripensare allo “spogliarello” in cui si esibì Sabrina Salerno durante la festa che si tenne al Circo Massimo per festeggiare lo scudetto della Roma nel 2001dopo averlo promesso che in caso di vittoria.