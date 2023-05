Il video in cui Permyakov confessa l'attentato a Prilepin, diffuso dal comitato investigativo russo

Il “comitato investigativo russo (ICR)” ha diffuso sui media alcuni video in cui si vedono l'arresto e la confessione del presunto attentatore a Zakhar Prilepin, lo scrittore e combattente pro-Putin la cui auto è esplosa sabato 6 maggio vicino alla città russa di Nizhny Novgorod. Il romanziere si è salvato ed adesso è stabile in ospedale, mentre l'autista è morto. L'uomo arrestato si chiama Alexander Permyakov, ma molti esprimono dubbi sulla reale dinamica dei fatti.

Alexander Permyakov, che l'ICR ha descritto come "un uomo reclutato dalla SBU (i servizi segreti ucraini n.d.r.)" è accusato di aver fatto saltare in aria l'auto con Prilepin. Ma fonti ucraine fanno notare che ha combattuto dalla parte della DPR, l'indipendentista Repubblica Popolare di Doneck, come lo stesso Prilepin, contro le Forze Armate dell'Ucraina. Lo ha riferito alla Cheka-OGPU la sorella Alexandra Irina.

In passato Permyakov era già stato accusato di aver commesso un attacco terroristico, poi ha scontato una pena in Ucraina per rapina. Successivamente, ha lavorato come operaio nella sua nativa Druzhkovka, e nel 2014-2015 è stato un miliziano e ha combattuto dalla parte della DPR. Nel maggio 2015, Permyakov ha attraversato a piedi il confine con la Federazione Russa. Il "terrorista" filo-russo è stato in contatto con i suoi cari (sua sorella e sua madre vivono a San Pietroburgo) fino a poco tempo fa. L'ultima volta che ha scritto ai suoi parenti da Nizhny Novgorod, ha detto che lavorava in un cantiere edile ed era interessato alla salute della madre di Irina. Dopodiché, a quanto pare, è successo qualcosa ad Alexander che non si è messo in contatto con nessuno per 8 giorni, quindi l'ICR ha pubblicato un video del suo interrogatorio, dove in diverse giunzioni (montaggio approssimativo) l'accusato confessa tutti i crimini in frasi che sembrano puramente protocollari.