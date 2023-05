Il video sulla scena dell'attentato a Zakhar Prilepin

Un importante scrittore nazionalista russo, Zakhar Prilepin, è rimasto ferito sabato in un'autobomba che ha ucciso il suo autista, un attacco che la Russia ha immediatamente attribuito all'Ucraina e all'Occidente. Il comitato investigativo statale ha affermato che l'Audi Q7 dello scrittore è stata fatta saltare in aria in un villaggio nella regione di Nizny Novgorod, a circa 400 km (250 miglia) a est di Mosca, trattandolo come un atto di terrorismo. Un portavoce del ministero dell'Interno ha detto che un sospetto è stato arrestato. È stato il terzo attacco dinamitardo contro una figura di spicco a favore della guerra all'interno della Russia dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022.

(Video da Telegram @voenacher - via meduza.io)