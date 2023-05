Il volo è implacabile, colpita con precisione la roccaforte ucraina: la soggettiva del drone russo

Sui social russi un video mostra il lungo volo di un drone - il filmato è ripreso dalla telecamera del veivolo senza pilota - sull'Ucraina, secondo il post, l'UAV passa "sopra le rovine di Pesky e Pervomaisky", per poi colpire una roccaforte delle forze armate ucraine, situata all'interno di una piantagione dentro una foresta.

Si tratterebbe di un "drone FPV d'attacco", usato dalla 9a brigata di fucilieri motorizzati.

"A giudicare dal video la posizione dell'operatore era a una distanza di 1,5-2 chilometri dal bersaglio".

"Come abbiamo scritto in precedenza, oggetti come i droni FPV d'attacco diventeranno presto un attributo obbligatorio delle unità di fanteria", la conclusione nel post.