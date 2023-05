Impressionante onda dell'esplosione del missile ipersonico russo Kinzhal: "esercitazione"

Dal ministero della difesa russo, "l'esercitazione pianificata" che mostra il lancio da un caccia del missile ipersonico russo "Kinzhal".

Nel video l'impressionante onda dell'esplosione a terra, con un intero complesso in fiamme che viene distrutto.



La Russia ha probabilmente perso numerosi missili ipersonici Kinzhal (Killjoy) e la loro apparente vulnerabilità è "una sorpresa ed un imbarazzo" per Mosca, visto che il presidente Vladimir Putin aveva definito questa arma "imbattibile": lo ha scritto di recente il ministero della Difesa britannico in uno dei suoi aggiornamenti quotidiani di intelligence.