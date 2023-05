In Francia il “Paris Saint-Germain” diventa “Saint Gennar”: la giornalista scompare dietro i tifosi

Udine, Napoli e il resto del mondo. Anche nelle capitali europee, i tifosi festeggiano il terzo storico scudetto. A Parigi a raccontare la festa c'è Giovanna Botteri. La giornalista Rai è in collegamento tv quando si imbatte in un gruppo di tifosi italiani. Un ragazzo spiega come era nominato il club di sostegno ai giocatori in maglia celeste: così si scopre che il nome della nota squadra francese “Paris Saint-Germain” era stato ribattezzato in “Paris Saint-Gennar”, proprio in onore del Santo Patrono di Napoli San Gennaro. Poi Botteri finisce “travolta” dai tifosi e fatica a tornare di fronte alla telecamera.