In Russia non si protesta più per la guerra: "È l'epoca delle condanne per le proteste precedenti"

D: Signor Belenkin lei è uno dei volti della dissidenza russa. Sono mesi che non sentiamo più di manifestazioni di protesta in Russia, che fine hanno fatto i dissidenti?

Belenkin: Sicuramente un gran numero di persone, una parte

dell’intellighenzia nell’ultimo anno è partita, inoltre le persone che si

sono espresse contro la guerra in piazza o anche solo sui social

media sono state pesantemente multate o arrestate. Nel tempo

contro di loro hanno cominciato ad aprire dei processi penali. Le

condanne in termini di anni aumentano continuamente, anche nelle

ultime settimane negli ultimi giorni, si allungano sempre più i

termini delle condanne come ai tempi di Stalin. In breve questa non

è più l’epoca delle proteste ma delle condanne per le proteste

precedenti.

D: Dopo più di un anno di guerra e tante perdite che ci sono state tra i russi, il popolo è ancora con Putin?

Belenkin: Con mio grande dispiacere ancora in questo momento

esiste un consenso per Putin e per la sua cerchia, sono fuori da

alcuni mesi ed è difficile da quantificare, ma penso che una buona

metà della popolazione sia ancora con lui.