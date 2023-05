Incendio Milano: forte esplosione e fiamme di decine di metri

Sul posto, all'angolo tra via Vasari e via Pier Lombardo, sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco. E' stata avvertita una forte esplosione, seguita poi da altre minori e dal divampare dell'incendio.

"Per fortuna sono escluse cause dolose e attentati. L'autista, che è ustionato e non è in una situazione di pericolo di vita, ha detto ai Vigili del fuoco di aver visto accendersi un incendio dal vano motore che poi ha preso rapidamente le bombole di ossigeno che stava trasportando qua vicino. Ha cercato di limitare i danni ma poi c'è stata l'esplosione". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo il sopralluogo per l'incendio divampato in zona Porta Romana.