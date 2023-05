Incendio nel distretto di Zaporizhzhia dopo massiccio lancio di razzi, Kiev: "proiettili al fosforo"

L'allarme per il rogo delle abitazioni e le fiamme notturno nel video dai social ucraini con l'incendio nel distretto di Zaporizhzhia, la regione dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. Secondo il post sui social di Kiev: "massiccio lancio di razzi russi con proiettili al fosforo ed a grappolo". Il bombardamento russo avrebbe provocato "5 feriti, tra cui un autista e un paramedico di un'ambulanza".

Secondo fonte ucraina danni "anche a due ambulanze: In precedenza, a seguito dei bombardamenti, 5 edifici residenziali privati ​​​​erano stati parzialmente distrutti e circa altri 6 edifici erano stati danneggiati".

La Russia prevede di trasferire circa 2.700 dipendenti ucraini dalla centrale di Zaporizhzhia, la più grande centrale nucleare d'Europa, ha affermato la compagnia di energia atomica ucraina, avvertendo di una potenziale "catastrofica mancanza di personale qualificato" presso l'impianto nell'Ucraina meridionale occupato dai russi. I lavoratori che hanno firmato contratti di lavoro con l'agenzia nucleare russa Rosatom in seguito alla cattura da parte di Mosca dell'impianto Zaporizhzhia all'inizio della guerra saranno portati in Russia insieme alle loro famiglie, ha detto Energoatom in un post di Telegram.

La società non ha specificato se i dipendenti sarebbero stati forzatamente allontanati dallo stabilimento, né è stato possibile verificare immediatamente le affermazioni di Energoatom sul piano di Mosca.

Da parte di Mosca invece, il 10 maggio l'intelligence russa ha riferito di aver sventato un attentato ai danni di un capo della polizia nella regione occupata di Zaporizhzhia, in Ucraina. Nel mirino c'era "il responsabile del dipartimento delle forze dell'ordine nel villaggio di Kirillovka", riporta la Tass, precisando che il presunto aggressore e' un ucraino di 31 anni che e' stato arrestato.