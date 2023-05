Bus in una scarpata a Pontremoli, parla il sindaco di Zeri: "Anche mia figlia a bordo"

È finito fuoristrada scivolando lungo una scarpata e fermandosi almeno 200 metri più sotto rispetto alla sede stradale: gli alberi avrebbero contribuito a rallentarne la discesa. E' andata così all'autobus delle linee extraurbane di At, della linea 1 in servizio tra Pontremoli e Zeri, paese quest'ultimo a circa 700 metri sul mare, in Lunigiana, provincia di Massa Carrara.

A bordo del bus c'erano 22 persone compreso l'autista: tranne una donna, gli altri passeggeri sono tutti ragazzi delle superiori che da Pontremoli stavano rientrando a casa dopo la scuola. L'autobus, intorno alle 13.40, arrivato in localitàTecchia Rossa, per cause in corso di accertamento, all'altezzadi un tornante, è finito fuori strada. Tra le ipotesi al vaglio che l'autista possa essere stato accecato dal sole.

Al microfono di Federico Monechi della Tgr Toscana il sindaco di Zeri Cristian Petacchi, a bordo del bus c'era anche sua figlia, lievemente contusa come la maggior parte dei ragazzi a bordo. Due sono però in codice rosso.