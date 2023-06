Highway 84, l'ultimo volo della distrazione

I fatti risalgono al 24 maggio.

C'è un incidente sulla Highway 84, una superstrada a quattro corsie nella Contea di Lowndes County, stato americano della Georgia.

Arrivano gli agenti della stradale, arriva anche un carro attrezzi per tirare su le auto coinvolte, si ferma a bordo strada con le quattro frecce accese. Ma nessuno immagina quello che sta per succedere e che verrà registrato sulla telecamera fissata sull'uniforme di un agente.

Un veicolo è lanciato ad alta velocità sulla corsia dove è fermo il carro attrezzi con la rampa abbassata.

Alla guida c'è una donna di 21 anni: non si accorge di niente, forse sta guardando il telefonino, forse invece è impegnata in un sorpasso che non le consente di correggere la direzione. La sequenza è impressionante: l'auto, una Nissan, centra proprio la rampa - e salta in aria, alzandosi dall'asfalto con un volo di quasi 40 metri, per poi ripiombare a terra schiantandosi contro un'altra vettura.

La donna, residente in Florida, è stata ricoverata con ferite non lievi ma non è in pericolo di vita.