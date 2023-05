L'affaccio al balcone di re Carlo e della regina Camilla. Chi c'era e chi non c'era

Re Carlo III e la regina Camilla si sono affacciati al balcone di Buckingham Palace, con i paggetti e altri membri della famiglia reale, per salutare la folla di cittadini sul viale The Mall, nel centro di Londra. Con loro, i principi di Galles, William e Kate, i tre figli George, Charlotte e Louis. Presenti pure due dei tre fratelli del re, Edoardo e Anna con le rispettive famiglie e i duchi di Gloucester, eredi di un ramo di cugini della regina Elisabetta. Assenti Andrea, escluso da ogni ruolo ufficiale dopo il sospetto coinvolgimento nello scandalo sessuale Epstein, e Harry, fratello minore di William, già ripartito per gi Stati Uniti per festeggiare i quattro anni del suo primogenito, Archie.

Nell'abbazia di Westminster il principe era stato relegato in terza fila accanto alle cugine Beatrice ed Eugenia e ai loro mariti.