Arco e frecce contro i lacrimogeni, ma la Camera brasiliana affonda i diritti dei nativi

La Camera dei deputati brasiliana ha approvato il disegno di legge che modifica il sistema di delimitazione delle terre indigene, limitandole a quelle che erano già occupate dai popoli nativi prima dell'entrata in vigore della Costituzione del 1988.

Un duro colpo alle rivendicazioni delle comunità indigene e anche al governo del presidente Lula, che si era speso a tutela dei diritti dei nativi sulle loro terre. Una bella notizia invece per i business delle coltivazioni e della deforestazione, lobby che influenzano molti dei partiti di centro e di destra in Parlamento.

Ancor prima del voto, in tutto il Paese si sono accese le proteste dei circa 300 gruppi etnici nativi: cortei, sit-in, canti e striscioni.

A San Paolo, la maggiore città brasiliana, rappresentanze di gruppi indigeni si sono confrontati con la polizia antisommossa. Gli indigeni hanno lanciato frecce, gli agenti i lacrimogeni.

Il testo ha ricevuto il via libera con 283 voti favorevoli, 155 contrari e un'astensione: passa ora all'esame del Senato.



Secondo la norma, per poter proteggere i diritti dei nativi questi dovranno dimostrare che le terre su cui vivono erano stabilmente abitati e adibiti ad attività produttive prima del 1988. Se la comunità indigena non si trovava in quel territorio prima di tale data, l'area non sarà riconosciuta come tradizionalmente occupata - il che, per popoli che spesso sono nomadi, diventa un ostacolo insormontabile.

Il testo autorizza anche la messa a dimora di coltivazioni transgeniche nelle terre indigene, vieta l'ampliamento di aree già delimitate, condiziona i processi di delimitazione non ancora conclusi e quelli non in linea con la nuova legge.

"Un attacco grave ai popoli indigeni e all'ambiente, continuiamo a lottare per la vita: ora al Senato discuteremo per evitare un negoziato sulle nostre vite in cambio di profitto e distruzione", scrive la ministra dei popoli indigeni, Sonia Guajajara: "Restiamo mobilitati e uniti, per preservare le nostre terre e garantire il futuro delle prossime generazioni".

“La legge è l'imposizione di un'ingiustizia inaccettabile contro i popoli indigeni brasiliani”, dice la ministra dell'ambiente Marina Silva: "Sono solidale con tutte le comunità indigene e con la guerriera Sonia Guajajara, la prima ministra dei popoli nativi in 523 anni.