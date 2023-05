L'intervista a Giorgia Meloni :"Vorrei fare una riforma il più possibile condivisa"

Intervenendo ad Ancona a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Daniele Silvetti, dopo i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, la leader di Fratelli d'Italia mette i suoi personali paletti sul tema presidenzialismo e riforma istituzionale. "Vorrei fare una riforma il più possibile condivisa", premette. Ma la faccio comunque, aggiunge, "perché il mandato l'ho ricevuto dal popolo italiano".

"Domani abbiamo convocato le opposizioni per parlare delle riforme costituzionali. Dicono che non è una priorità. Io penso che sia una priorità dire basta ai governi costruiti in laboratorio dentro il palazzo che passano sulla pelle dei cittadini e legare chi governa al consenso popolare e dare a questa nazione stabilità, governi che durano cinque anni", scandisce. "L'atteggiamento che mi aspetto è lo stesso che offro io: è di apertura - assicura Meloni -. Cerchiamo di capire se ci sono dei punti di sintesi in cui ci si può trovare tutti". ''Io offro massima disponibilità se c'è disponibilità - mette in chiaro il presidente del Consiglio - ma non accetto atteggiamenti aventiniani o dilatori, nel senso che faccio quel che devo fare''.

Nessun problema, aggiunge Meloni, anche sul dossier nomine o sul tema legato ai vertici della Rai. Sul nuovo comandante della Guardia di finanza, sottolinea, "ho letto molte ricostruzioni abbastanza curiose. Noi abbiamo ancora formalmente un comandante generale che attende, e quindi si procede con serenità quando i tempi lo dicono. Non posso dire che condivido o che sono realistiche le ricostruzioni su rotture all'interno del governo. È un tema che stiamo affrontando con enorme serenità". E sulle ultime novità nell'azienda di viale Mazzini, ci tiene a rimarcare il fatto che "la scelta di Carlo Fuortes di dimettersi" da amministratore delegato della Rai "è una scelta sua, non è una scelta che gli ha imposto nessuno".