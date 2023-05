"Iran il tempo delle donne". Borsatti: "Nostro dovere andare oltre questo racconto"

Hanno aperto un'epoca nuova, guidando "una spinta collettiva per il cambiamento a beneficio di tutti". Il merito è delle donne iraniane - dice Luciana Borsatti - che nel suo nuovo libro “Iran il tempo delle donne” edito da Castelvecchi, fa il punto sulla lunga ondata di proteste che da mesi scuote la Repubblica islamica. La protesta è condotta al grido di Donna Vita Libertà!, un movimento esploso con la morte di Jina Mahsa Amini, una giovane studentessa curdo-iraniana morta a Teheran il 16 settembre scorso mentre era detenuta dalla polizia morale, con la colpa di aver indossato male il velo islamico obbligatorio.

Quell'hijab divenuto oramai insopportabile (sono in poche a indossarlo oramai), segno di resistenza, è divenuto tema di scontro e disobbedienza civile, e simbolo di una battaglia molto più ampia e trasversale che ha coinvolto tutti gli strati della società, non solo donne, ma anche uomini, studenti, anziani, lavoratori.

''Se il diritto alla libertà è insopprimibile e radicale, se rivendicarlo è già rivoluzione, se il suo valore è fondamentale, nulla è semplice quando si parla di Iran'', dice Borsatti.

Il testo contiene diverse testimonianze, alcune rappresentative di quanto è accaduto durante quella che sui social media è stata definita #IranRevolution. Fatti arrivati alla stampa e a noi tutti “in modo indiretto” dice Borsatti “Nessuno di noi giornalisti ha potuto documentare dal territorio quanto è accaduto, eppure abbiamo il dovere di andare oltre questo racconto”. L'hijab in fiamme, il taglio dei capelli, gli arresti - 20000 circa in soli 7 mesi - le condanne a morte. Una violenta repressione che, arrivata fin qui, ha indignato l'Occidente, l'Europa e l'Italia dove la comunità iraniana conta almeno 10mila persone.

Di fatto "la protesta del velo" è stata sin da subito una coraggiosa battaglia per i diritti sociali e civili, anche ambientali. Diritti limitati dalla lettura sciita del Corano su cui si fonda la teocrazia al potere degli ayatollah, da 44 anni alla guida dell'ex Persia. Sotto la battaglia covano annose rivendicazioni per condizioni di vita dignitose seguite a una grave crisi economica che ha gravemente impoverito anche le classi medie e marginalizzato sempre più le minoranze etniche, soprattutto curdi e baluchi, scrive la giornalista a lungo corrispondente dall'Iran per l'Ansa.

"La Repubblica Islamica ha scelto la linea più dura per reprimere i suoi figli e i suoi nipoti", dice Borsatti. Ma se nei suoi precedenti libri - "L'Iran al tempo di Trump" e "L'Iran al tempo di Biden" - l'autrice leggeva le vicende iraniane alla luce delle decennali tensioni tra Teheran e la controparte americana, ora lo sguardo si sposta sul ruolo trainante assunto dalle donne nel porre l'urgenza di un cambiamento condivisa da una vasta parte della popolazione iraniana.

Tuttavia le sanzioni internazionali per gravi violazioni dei diritti umani non sono servite a fermare il pugno duro dei Pasdaran sui manifestanti, gli abusi in carcere, i processi a porte chiuse e le confessioni estorte. Le impiccagioni, anche pubbliche, sono riprese lo scorso 19 maggio.

La rivolta che ha portato a "una perdita di legittimità dell'attuale sistema" cercando un cambiamento radicale, una modifica dell'attuale Costituzione. Chiediamo a Borsatti cosa potrebbe esserci dopo Khamenei: “I Pasdaran che detengono non solo il potere militare ma anche quello economico, potrebbero prendere il testimone”.

Il libro si sofferma anche sull'importante dibattito interno all'opposizione interna al Paese, attiva nonostante molti suoi esponenti siano in carcere o agli arresti. Secondo la girnalista la diaspora iraniana (oggetto di un paragrafo specifico), "pur massicciamente mobilitata nella comunicazione e nell'organizzare manifestazioni nelle nostre capitali, si è mostrata in difficoltà sia nel definire una piattaforma politica unitaria per una futura transizione costituzionale, sia nel fornire strumenti concreti di sostegno per gli oppositori inpatria".

La Prefazione al testo è di Lucia Goracci, Postfazione di Farian Sabahi.