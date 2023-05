Isabella Rossellini a ruota libera: "Avevo preparato un discorso, ma non me lo hanno fatto fare"

“Avevo preparato un discorso per il David ma non me lo hanno fatto fare”. Isabella Rossellini su Instagram si racconta a ruota libera. “Se dovessi definire i motori della mia vita sono stati la curiosità e il senso dell’avventura che mi hanno insegnato i miei genitori….ho imparato dai tanti talenti incontrati, dai miei figli e anche dai miei animali, sono loro oggi a ispirarmi…ho avuto una vita allegra, avventurosa e anche vincente"!