Johnny Depp in conferenza stampa: "A Hollywood non penso più”

Johnny Depp parla nella conferenza stampa per la presentazione di “Jeanne du Barry”, il film della regista francese Maïwenn che ha aperto Cannes 2023 e che racconta la vera storia di Madame du Barry, la cortigiana che divenne la favorita di Luigi XV. L'occasione ghiotta di avere tanti giornalisti davanti diventa anche l'opportunità, per l'attore, per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, alla luce del recente processo che lo ha visto contro la ex moglie, Amber Heard. Alla domanda se si senta boicottato in America, vista anche la campagna social contro di lui, promossa dai sostenitori della Heard, sotto l’hashtag #CannesYouNot, Depp risponde: “Boh, no, sì… ma io a Hollywood non penso più”.

Sì: passo a passo la star di Hollywood, reduce dalla firma del contratto più alto di sempre per un profumo maschile (oltre 20 milioni di dollari con Dior), consuma la propria rivincita. Prima la causa vinta contro Amber Heard (poi ritenuta colpevole di diffamazione), poi concerti e nuovi set e ora Cannes con tanto di standing ovation di 7 minuti e bagno di folla per lui.

Ma Depp minimizza e dice che non sia corretto parlare di ritorno, perché “non era andato da nessuna parte”. Perché infondo, come disse ne “Il Pirata dei Caraibi”: "E' il Capitan Jack Sparrow, se permettete!"