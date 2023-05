Divorzio per Kevin Costner, dopo 19 anni di matrimonio la coppia si dice addio

Dopo 19 anni di matrimonio Kevin Costner e la moglie Christine Baumgartner hanno avviato le pratiche per il divorzio. Lo ha rivelato un portavoce dell'attore, vincitore di sette premi Oscar, protagonista di film come "Balla coi lupi", Bodyguard" e "Gli intoccabili" e "JFK - Un caso ancora aperto". "E' con grande tristezza che si sono verificate circostanze al di fuori del suo controllo che hanno portato il signor Costner a dover sciogliere il matrimonio", ha fatto sapere attraverso un comunicato il portavoce di Costner, Arnold Robinson. Costner e Baumgartner, modella e designer di borse, hanno iniziato a frequentarsi nel 1998 prima di sposarsi nel ranch di lui in Colorado nel 2004. Hanno due figli, di 14 e 15 anni, e una figlia di 12 anni. Si tratta del secondo matrimonio per Costner, 68 anni, che ha anche quattro figli adulti avuti da precedenti relazioni.