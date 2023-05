Kurt Cobain: la chitarra distrutta sul palco venduta per quasi seicentomila dollari

Una Fender Stratocaster nera distrutta da Kurt Cobain durante un concerto è stata venduta da Julien's Auctions per 596.000 dollari (552.450 euro).

La chitarra dal leader dei Nirvana, morto suicida nel 1994, è stata messa in vendita, sabato scorso all'Hard Rock Cafe di New York, con una stima di partenza che oscillava tra i sessantamila e gli ottantamila dollari. L'identità dell'acquirente non è stata resa nota.

La Fender con battipenna bianco è stata restaurata ma non può più essere utilizzata per suonare.

Siglato con un pennarello argentato anche dagli altri membri della band, oltre a “Kurdt Kobain”, cioè il bassista Krist Novoselic e il batterista Dave Grohl, lo strumento presenta anche un'iscrizione affettuosa del cantante all'amico Mark Lanegan, storico leader di Screamin Trees scomparso nel 2022 e figura di riferimento della scena di Seattle alla vigilia dell’esplosione del ‘grunge’.

Secondo la casa d'aste, Cobain regalò la chitarra sfasciata sul palco a Mark Lanegan nel 1992, durante una tappa del tour di "Nevermind”.

In “Lanegan”, una recente biografia dedicata al musicista di Ellensburg, Nick Olivieri, suo compagno nei Queens of the Stone Age, ha rivelato il contributo di Lanegan alla scrittura di “Something in the Way” dei Nirvana, una retribuzione “in natura” per la partecipazione di Cobain (e Novoselic) al suo primo disco solista “The Winding Sheet” del 1990.

In quel disco è presente la cover della struggente “Where Did You Sleep Last Night” del bluesman Leadbelly che i Nirvana eseguiranno durante la celebre performance ‘unplugged’ su MTV nel 1993.

Nel 2020, la chitarra acustica utilizzata da Cobain in quell'occasione è stata venduta per 6 milioni di dollari.