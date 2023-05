La magia del Big Ben illuminato per celebrare Carlo

L’iconica torre dell’orologio, ufficialmente ribattezzata Elizabeth Tower in occasione del Giubileo di Diamante della regina nel 2012 ma da tutti conosciuta come Big Ben, si è illuminata di rosso e di blu, i colori della Union Jack, la bandiera britannica, alla vigilia della cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla.

Sulla torre sono stati proiettati le frasi "God Save The King" e "Long May He Reign Glorious" e i pittogrammi di rose, cardi, narcisi e trifogli che rappresentano le nazioni del regno: Inghilterra, Scozia, Galles e Irlanda del Nord.