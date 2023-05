Atlanta, la scena della sparatoria e le immagini del sospetto killer prima della strage

E' stato arrestato il 24enne che ha sparato a cinque donne nella sala d'attesa di un centro medico di Atlanta, in Georgia, uccidendone una e ferendone altre quattro. Il giovane, un ex guardacoste con problemi mentali, è stato catturato dopo una fuga di otto ore verso la contea di Cobb, a nord della città. L'assassino era fuggito dal centro che si trova all'undicesimo piano e sceso in strada, ha fermato un'auto in transito con cui è fuggito, allontanandosi dall'affollato quartiere centrale della città.