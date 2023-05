"Ecco come è nata l'intervista di Elly Schlein a Vogue", lo racconta la direttrice Francesca Ragazzi

E' stato tutto molto semplice e naturale, ha detto la direttrice di Vogue Italia, Francesca Ragazzi, riferendosi alla genesi dell' intervista di Elly Schlein che tanto dibattito ha scatenato il giorno dopo la Festa della Liberazione . “Il giornalista che ha fatto l'intervista l'aveva incontrata a Milano alla manifestazione per le famiglie arcobaleno” e da lì nato tutto. “Ma non ha detto nulla di diverso o dirompente rispetto a ciò che aveva già detto da Fazio o da Cattelan”. La direttrice Ragazzi ritiene che Schlein abbia scelto Vogue perché ha voluto optare per un progetto editoriale multpiattaforma, centrato sia sul cartaceo che sul digitale, in linea con la sua strategia comunicativa.

Lucia Annunziata dice la sua, in risposta: “Secondo me l'ha fatto perché negli Stati Uniti è normale che i politici quando arrivano all'apice della carriera si fanno intervistare da Vogue”.