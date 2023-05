La sedicente veggente Cardia torna a Trevignano: “Dipinta come un mostro, la madonna è con me”

“La Madonna è con me” ha dichiarato Gisella Cardia protetta da un cordone di sicurezza ingaggiato dall'Associazione che la sostiene. Ad assistere all'incontro ci sono giornalisti ma anche cittadini inferociti e i responsabili al rispetto della legge. La sedicente veggente, come ogni tre del mese, ha accolto i “suoi fedeli” per divulgare il presunto messaggio della Madonna. Con il microfono in mano, prima di pregare, ha attaccato: “Sono stata dipinta come un mostro, non arretro di un millimetro” è la sfida lanciata contro tutti. Nè l'esposto in procura né l'ordinanza per la demolizione della teca che custodisce la statua della Vergine, a suo dire piangente, hanno fermato Cardia. Le reazioni ai microfoni degli inviati Rai raccontano quei momenti.