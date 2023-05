La tempesta si abbatte sulla nave da crociera: cabine e corridoi allagati. “È stato terribile”

Acqua e detriti ovunque, così i passeggeri a bordo della Carnival Sunshine si sono ritrovati nel mezzo della tempesta. La disavventura è avvenuta durante il viaggio di rientro al porto di Charleston, nella Carolina del Sud, dopo la tappa alle Bahamas. “È stato terrificante”, raccontano i passeggeri che si sono ritrovati le camere allagate. Le testimonianze, rilasciate alle tv statunitensi, raccontano di quanti hanno indossato i giubbotti di salvataggio. “Abbiamo pregato e nel frattempo ci domandavamo quanto sarebbe stato improbabile sopravvivere in acqua anche con i giubbotti di salvataggio”, scrive la Cnn riportando le dichiarazioni dei malcapitati. William Blackburn ha documentato quei momenti terribili: “È stato come se la nave avesse colpito un muro, tutte le nostre cose sono volate via. Il vento ululava, tutto ciò che riuscivo a vedere fuori erano onde impetuose”.