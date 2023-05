La scoperta: un cagnetto adorabile nascosto nel quadro di Picasso

Sotto una macchia scura di vernice nel quadro di Picasso "Moulin de la Galette", realizzato nel 1900 dall'artista spagnolo all'età di 19 anni e conservato al museo Guggenheim di New York, è nascosto un simpatico cagnetto marrone che indossa un fiocco rosso. La scoperta è stata fatta di recente da un team di esperti grazie all'utilizzo di moderne tecnologie di imaging.

"Ho sempre avuto la forte sensazione che li sotto ci fosse qualcosa", ha commentato Julie Barten, esperta restauratrice di dipinti presso il museo. "Quello che sappiamo è che in molte occasioni Picasso dipingeva e poi rimuoveva elementi dalle sue composizioni, trasformandoli in altri oggetti. Era davvero parte della sua pratica", spiega. "Ciò che vediamo qui - prosegue - è un'immagine in falsi colori, che evidenzia le componenti di ferro, mercurio e zinco presenti nei pigmenti. È importante sottolineare che non si tratta di una fotografia ma di una visualizzazione, i colori sono falsi a parte il rosso del fiocco attorno al collo".



È come un "fantasma persistente", sottolinea Barten che spiega come gli spettatori possano vederlo anche ad occhio nudo se guardano abbastanza da vicino. “C'è della vernice rossa che si intravede in alcune aree e se si osserva molto da vicino si possono vedere gli occhi e le orecchie. Si può notare anche che, nascondendolo, ha effettivamente lasciato il contorno della testa ancora visibile", ha detto.

Megan Fontanella, curatrice di arte moderna del museo, trova la scoperta sorprendente: "Cambia completamente il modo in cui avremmo osservato il dipinto", ha detto. “Avremmo visto questo adorabile cane in primo piano, guardare quasi direttamente il visitatore con questo meraviglioso fiocco rosso. Perché Picasso abbia deciso di nasconderlo si può solo ipotizzare. Ma certamente ora il mio sguardo è attratto da tutte le altre meravigliose figure nella composizione”.