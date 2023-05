Lago Maggiore, il naufragio degli 007 italiani e israeliani: la barca riaffiora in superficie

Sono quattro le vittime della tragedia avvenuta nelle acque del Lago Maggiore: gli 007 italiani Claudio Alonzi e Tiziana Barnobi, l'ex appartenente al Mossad S. E. (Il nome è stato diffuso dalla stampa italiana ma resta top secret per Israele, ndr) e la compagna di Carminati, il proprietario dell'imbarcazione, Anya Bozhkova. A bordo della ‘Goduria’, appartenente al 53enne della provincia di Varese, che ora è ufficialmente indagato per naufragio e omicidio colposo, non vi erano nuclei familiari, a parte lo skipper e la compagna di origini russe deceduta nell'incidente. La tragedia è avvenuta sulla via del rientro da un pranzo sulle isole Borromeo. L'imbarcazione è naufragata a causa di una tempesta di pioggia, grandine e vento, che l'ha fatta dapprima capovolgere per poi affondare a Lisanza (Varese). I sopravvissuti, arrivati a riva grazie all'aiuto di un gruppo di ragazzi a bordo di una barca, e di un secondo skipper arrivato in loro ausilio con un secondo natante, sarebbero già tornati a casa. I tredici dipendenti dei servizi governativi israeliani sarebbero rientrati con un jet privato messo a disposizione dal governo israeliano. Intanto continuano le lunghe operazioni di recupero della ‘Goduria’, incagliata e sprofondata di nuovo dopo essere riemersa parzialmente. Saranno necessari ulteriori interventi prima di trascinarla a riva.