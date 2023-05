Lamone, argine rotto a Boncellino si lavora per chiudere buco

Proseguono gli interventi per mettere in sicurezza le zone alluvionate. In queste ore - come ci mostra questo video - si lavora senza sosta per riportare il Lamone (che è esondato come tanti corsi d'acqua in Emilia-Romagna a causa delle forti piogge) lungo il suo corso naturale. A Boncellino, frazione di Bagnacavallo, la forza dell'acqua ha fatto cadere un argine, causando allagamenti e danni.