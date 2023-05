Lancio del missile da batteria mobile ucraina: il fuoco del cannone verso il cielo di Zaporizhzhia

Un video propagandistico diffuso sui social ucraini: lo sparo potente di una batteria mobile ucraina: dal fuoco del cannone spunta un lungo missile lanciato con forza verso il cielo: "Il lavoro dei nostri ragazzi nella regione di Zaporizhzhia"

Kiev, centrale Zaporizhzhia usata come base militare russa

Secondo gli 007 di Kiev, i russi continuano a portare uomini e mezzi dentro vicino a ciascuna delle unità di potenza della centrale nucleare occupata di Zaporozhzhia che è "effettivamente utilizzata come base logistica e militare". Lo denuncia la direzione principale dell'intelligence di Kiev come riportano i media ucraini. "Nonostante i numerosi appelli dell'Aiea e dei leader mondiali, gli occupanti non riducono laloro presenza nella centrale nucleare di Zaporizhzhia. Ora sul territorio delle unità di potenza n. 1, 2, 4sono presenti in modo permanente personale russo, veicoli blindati e camion".