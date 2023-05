Lancio di granate esplosive e la fuga: la corsa dei soldati ucraini a Bakhmut tra le macerie

La corsa sembra un videogioco militare: soldati ucraini lanciano granate esplosive e fuggono, nascondendosi su quanto resta dei palazzi distrutti di Bakhmut.

In lontananza, il fumo delle esplosioni ed i colpi dei mortai e delle mitragliatrici. Video della battaglia al fronte decisivo dell?Est.

Nel filmato sui social la ripresa in soggettiva dalla telecamera sull'elmetto: continua la lotta metro per metro con i russi.

Si susseguono le opposte versioni sull'esito del conflitto sul campo, tra Russia ed Ucraina:

"Non abbiamo dubbi sul fatto che Bakhmut sarà presa. Quanto a come saranno costruite le tattiche e la strategia per il futuro si tratta di una prerogativa dei militari, e non posso interferire in questo". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in un'intervista a Atv, emittente della Republika Srpska di Bosnia Erzegovina, ripresa dalla Tass.

Diversa la versione di Kiev: un "trofeo" lungo due chilometri diterritorio quello rivendicato dalle forze ucraine, che tornano a parlare di "offensiva" su Bakhmut, teatro della battaglia più feroce della guerra in Ucraina, dopo giorni di allarme per una possibile caduta della città in mano ai russi. Un fronte mobile, difficile per entrambi gli schieramenti, dove la terza brigata delle forze armate di Kiev ha annunciato di essere avanzata di 2.600 metri durante l'assalto alle posizioni russe, uccidendo decine di soldati di Mosca, tra i quali mercenari Wagner, e facendo cinque prigionieri.