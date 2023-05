L'arrivo di Ursula Von der Leyen a Kiev, nel giorno della parata della vittoria a Mosca

Il video dell'arrivo a Kiev della presidente della commissione europea, Von der Leyen.

La presidente ha visitato il muro della memoria dei caduti per l'Ucraina di fronte al monastero di San Michele a Kiev. La leader europea si è raccolta per un momento di fronte al muro, per poi spostarsi nella piazza dove le sono stati mostrati i resti dei carri armati e mezzi russi esposti sul posto. La visita a sorpresa, nel giorno della parata della vittoria a Mosca.

"Stiamo continuando ad aumentare la pressione sulla Russia. È uno dei punti su cui informerò il presidente Zelensky. L'attenzione è ora rivolta alla rigorosa attuazione delle sanzioni e all'adozione di misure contro l'elusione". Lo ha detto Ursula von der Leyen, al suo arrivo, ad uno dei cronisti del pool della European Newsroom. "Siamo determinati a chiudere le scappatoie esistenti. Nessuno ne dubiti", ha proseguito von der Leyen, sottolineando: "La mia presenza a Kiev il 9 maggio è simbolica, ma è anche il segno di un dato cruciale e molto concreta: l'Ue lavora fianco a fianco con l'Ucraina su molte questioni".