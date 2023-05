Lavezzola, sacchi sull'argine trasportati da una chiatta con ruspa -Video

In provincia di Ravenna, a Lavezzola, frazione di Conselice risparmiata dall'alluvione, si continua a lavorare lungo il Canale di Bonifica, in destra Reno, perché l'acqua non raggiunga le case. In uno dei punti dove l'argine ha ceduto, si stanno posizionando degli enormi sacchi di sabbia, in modo da contenere meglio il deflusso dell'acqua.

"La falla ha una profondità di due metri, la vogliamo ridurre a un metro - spiega Oliver Martini, socio dell'azienda Unigrà, che sta coordinando i lavori di messa in sicurezza - in modo che l'acqua continui a passare, in modo che al paese di Conselice continui ad abbassarsi l'acqua, però dobbiamo mettere un po' più in sicurezza l'argine di Lavezzola, perché ha dei punti molto brutti e se si rompe Lavezzola si becca due metri di acqua".